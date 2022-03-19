Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Haberler

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Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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