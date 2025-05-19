Marmaray Hattı ile Otomobil Taşımacılığı: Köseköy Lojistik Merkezi'ne Yeni Sevkiyat

Marmaray Hattı ile Otomobil Taşımacılığı: Köseköy Lojistik Merkezi'ne Yeni Sevkiyat
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Marmaray hattı üzerinden yaptıkları yeni sevkiyatla Türkiye'ye getirilen otomobiller, trenle Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı. Hattın gece saatlerinde yük taşımacılığına açılması, Marmaray'ın çok yönlü kullanımı açısından önemli bir gelişme.

Türkiye'ye getirilen otomobiller, boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı.

Ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan Marmaray hattı, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma imkanı sunarken, bu hat üzerinden yeni bir sevkiyat daha gerçekleştirildi. Türkiye'ye getirilen otomobiller, tren vagonlarına yüklenerek Marmaray hattı üzerinden Kocaeli'deki Köseköy Lojistik Merkezi'ne taşındı. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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