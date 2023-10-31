Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını güncelledi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, oluşan piyasa talepleri doğrultusunda fiyat güncellemesi yaptı. Buna göre, 180 dane 125 TL, 190 dane 115 TL, 200 dane 105 TL olarak belirlendi.

İri dane ürünün az olması ve bu ürüne piyasada talebin çok olması, arz talep dengesi ile tüketici tercihleri de gözetilerek bu kalibrelerde güncelleme yapıldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi:

"İri dane zeytin toplam satışlarımızın içinde büyük bir oran teşkil etmektedir. Sadece yurt dışına satışlarımızın yüzde 80'ini iri kalibre zeytin oluşturmaktadır. Bu sebeple iri daneli zeytine olan ihtiyaç, yapılan fiyat artışının en büyük nedenidir. Ayrıca yurt içinde fire sonrası 180-201 kalibre olarak piyasaya sürülen premium ürüne talep oldukça fazla. Büyük emek harcadığımız Gold (tuz oranı yüzde 2,5 olan) ürünün tüketiciler arasında büyük rağbet görmekte ve bu ürün raftan düşmemesi gerekir."

Bütün kooperatif bölgelerinde geçtiğimiz yıla göre genel olarak rekoltenin düşük olduğunu ve bu sebeple her kooperatif bölgesinde ağaçta ürünün seyrek olduğunu kaydeden Asa, "Bütün bölgelerde iri dane olduğunu gözlemliyoruz. Hasat döneminin başlaması ile birlikte piyasada talebin iri taneden yana oluştuğuna tanıklık ediyoruz. Bu kalibrelerde fiyatların güncellenmesinde en büyük etken piyasa talepleridir. Ürün alım fiyatlarına baktığımızda bir önceki yıla göre orta ve ince dane fiyatlarına yüzde 150 artış yapılırken, iri danede bu oran yüzde 110'dur. Yapılan fiyat güncellemesi ile iri danedeki ortalama fiyat genel artış seviyesine gelmiştir" dedi.

Üretici ortaklara da seslenen Başkan Asa, "Marmarabirlik Yönetim Kurulu üreticisine sahip çıkmıştır. Şimdi kooperatifine sahip çıkma sırası ortaklardadır. Ortaklarımız bu yıl ürünü az verirse gübre zirai ilaç limitlerinizin belirlendiği teslimat ortalamanız da düşmüş olacaktır" diye konuştu. - BURSA