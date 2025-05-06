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Marmarabirlik'te Yeni Yönetim Yapısı Belirlendi

Marmarabirlik'te Yeni Yönetim Yapısı Belirlendi
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Marmarabirlik Genel Kurul sonrası yapılan toplantıda Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında Mustafa İlgen, Kemal Dinç, Hidamet Asa, Osman Bostancı ve Enis Edin yer aldı.

Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu görev dağılımında köklü bir değişiklik yaşandı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali Yıldız getirildi.

Dünyanın dev zeytin üreticisi Marmarabirlik yönetiminde kan değişimi yaşandı. Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna, Yönetim Kurulu kararıyla Ali Yıldız oturdu.

Marmarabrlik'in yeni dönemindeki Yönetim Kurulu dağılımı şu şekilde oluşturuldu;

"Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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