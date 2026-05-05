Marmarabirlik'te yeni dönem, yönetim kadrosu netleşti

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen olağan genel kurulun ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı tamamlandı. Yeni yönetim, üretici merkezli büyüme, mali disiplin ve ihracat ağırlıklı stratejilerle yeni dönemin yol haritasını belirledi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), olağan genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni dönemin görev dağılımını netleştirdi.

Yapılan görev paylaşımına göre, Ali Yıldız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, Yunus Emre Koyutürk Başkan Vekilliği'ne seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kemal Dinç, Remzi Bayram, Hüseyin Kızıl ve Erdoğan Erbay getirilirken, Genel Müdür olarak da Mehmet Ertaş yönetim kurulunda yer aldı.

Yeni yönetim yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Yıldız, Marmarabirlik'in güçlü mali yapısını koruyarak daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, "Üretici ortaklarımızın ekonomik gücünü merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Yeni dönemde mali disiplinimizi kararlılıkla sürdürecek, katma değerli ürünlere yönelerek markamızı küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşıyacağız. İhracat pazarlarında büyüme ve iç pazarda etkinliğin artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız, Yönetim Kurulu'nun tecrübe, saha bilgisi ve kurumsal vizyon doğrultusunda uyum içinde çalışarak Marmarabirlik'i sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını vurguladı.

Öte yandan, yönetim yapısının güçlendirilmesi kapsamında Gemlik Kooperatifi ortaklarından Ali Kuzu'nun üst yönetimde müşavir olarak görevlendirilmesine karar verildi. Bu adım ile Gemlik Kooperatifi'nin, karar alma süreçlerine dahil olmasının, saha tecrübesinin daha etkin yansıtılması açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı