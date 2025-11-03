Marmarabirlik, 2025-2026 Zeytin Alım Fiyatlarını Duyurdu

Marmarabirlik, 2025-2026 iş yılı için nihai ürün alım fiyatlarını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan ortak karar çerçevesinde belirlenen nihai fiyatla ürün alınmasına karar verildi.

Gelen beyan doğrultusunda gerçekleştirilen fiyatlandırma çalışması sonucunda, sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane için 160 lira, taban fiyat 410 dane için 55 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı da 53 lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, birlik olarak bu hasat döneminde 67 bin ton rekolte beyanı aldıklarını ifade etti.

Piyasada 280 barem zeytinin üzerinde alım yapılmadığı halde Marmarabirlik'in 410 bareme kadar alım gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, ödeme takvimine ilişkin, "Alınan ürün bedelleri 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, 31 Ekim'e kadar teslim edilen ürünlerin yüzde 50'lik kısmının 7 Kasım'da ortakların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Ödeme planlamalarıyla bu zorlu yılda aksamasız bir süreç kurgulamaya özen gösterdiklerini ve fiyatların geçen yılın altında kalmayacağı sözünü verdiklerini hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Piyasadaki fiyat dalgalanmalarından üreticimizi koruma amacı güdüyoruz. Üreticinin aleyhine gelişen veya gelişebilecek her durumda birlik olarak üreticinin yanında olacağız. Bu yılki fiyat politikamızı belirlerken piyasalardaki dengeleri göz önünde bulundurduk ve üreticimizin emeğini koruyacak bir alım stratejisi oluşturduk. Bu nedenle fiyat belirleme sürecinde hem sürdürülebilir üretim hem de piyasa istikrarı önceliğimiz oldu."

Ali Yıldız, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki rolüne dikkati çekerek, "Marmarabirlik olarak 71 yıldır ortaklarımızla birlikte büyüyoruz. Ortak üreticimizin yanında olmayı sadece bir görev değil, varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Bu yıl da ortaklarımıza yönelik finansal destek, teknik danışmanlık ve alım garantisi konularında güçlü bir sistem kurduk. Bu sistemle hem üretici hem birlik kazanacak." ifadelerini kullandı.