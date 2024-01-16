Marmarabirlik 2023-2024 Ürün Alım Kampanyası Sona Erdi

Marmarabirlik'te 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyası sona erdi. Üretici ortaklardan 2 milyar 823 milyon tutarından ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alım tutarı olarak tarihe geçecek bir kampanya oldu" dedi.

Marmarabirlik'te 24 Ekim 2023 tarihinde başlayan ürün alım kampanyası 12 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. Genel bir değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyası ürün alım tutarı olarak tarihe geçecektir. Ortakların mağdur olmaması için büyük fedakarlık yapan Marmarabirlik ; üreticisini piyasada diğer alıcıların eline bırakmamış, açıkladığı ürün alım fiyatları ile de zeytin üreticisi için ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bu kampanyada planlananın üzerinde bir alım bütçesinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Asa şunları söyleri: "24 Ekim tarihinde başlayan 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil olmak üzere 2 milyar 500 milyon TL tutarında ürün alımı planlanmıştı. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün fazla olması nedeniyle alım planın üzerinde bir rakam gerçekleşmiştir. Alınan ürünün % 45-50'si iri dane olduğu için ortalama alım fiyatımız da 91,50 TL, alım bütçesi de 2 milyar 823 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasada bulunan diğer aktörler Marmarabirlik'ten daha ucuza ürün almışlardır. Bu sebeple ürün satışlarını düşünüyor ve gerekli çalışmaları ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Geçen yıl aldığımız ürünün önemli bir kısmını piyasa göre elverişli şartlarda sattık. Ancak elde edilen ciro ile aynı miktarda ürünü yerine koyamadık."

"Ortaklarımız şunu iyi bilmelidir" diyen Hidamet Asa, "Sadece ürün alımları ile işimiz bitmiyor. Ortalama ürü alım fiyatı 91,50 TL'nin üzerine; ürün alımındaki maliyetler, ürünün firesi, olgunlaştıktan sonraki yapılan maliyetler, üretim, işçilik, ambalaj, nakliye, pazarlama ve finansı giderlerini eklediğimizde, etiket fiyatları da ister istemez yukarıya çıkacaktır. Olayı tüketici tarafını da düşünmemiz gerekir" dedi.

Ürün ödeme takvimi ile ilgili de açıklamada bulunan Asa, "Alınan ürün bedellerinin yüzde 50'sine karşılık gelen 1 milyar 450 milyon TL 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenmiştir. Ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısı 26 Ocak 2024 tarihinde ödenecektir. Yapılacak 650 milyon TL tutarındaki bu ödemi ile üreticilerimize ürün bedellerinin yüzde 75'i yani 2 milyar 100 milyon TL ödenmiş olacaktır. Kalan % 25'lik ödeme ise Nisan ayı sonunda ortaklarımıza ödenecektir. Marmarabirlik'in maddi imkanlarının elvermesi durumunda ödemeler öne çekilecektir" ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'in her zaman üreticisine destek verdiğini belirten Başkan Asa, "Piyasa şartlarının altında zirai ilaç, organik gübre ve ortaklarımızın diğer ihtiyaçlarının temini için çalışmalarımız sürmekteyiz. Ortaklarımıza uygun fiyatla dağıtılacak olan zirai ilaç, organik gübre, sigorta ve diğer destekler, üretimde devamlılığı sağlamak için büyük önem arz etmektedir. Ortaklarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için önümüzdeki günlerde ürüne vadeli aynikredi desteği de verilecektir" diye konuştu. - BURSA