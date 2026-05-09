Haberler

Alaplı Limanı'nda tarihi gün yaşandı, yeni rıhtıma ilk gemi yanaştı

Alaplı Limanı'nda tarihi gün yaşandı, yeni rıhtıma ilk gemi yanaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapımına 2022 yılında başlanan Marmara Çimento Limanı, ilk yurt dışı çimento yüklemesini gerçekleştirdi. Limana yanaşan yabancı bayraklı gemi, Romanya üzerinden Sırbistan'a çimento taşıyacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2022 yılında yapımına başlanan Marmara Çimento Limanı'nda ilk yükleme heyecanı yaşandı. Yeni rıhtıma yanaşan yabancı bayraklı gemiye yurt dışına gönderilmek üzere çimento yüklemesi yapıldı.

Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan limana, Bartın üzerinden gelen yabancı bayraklı gemi demirledi. Geminin, Romanya üzerinden Tuna Nehri hattıyla Sırbistan'a çimento taşıyacağı öğrenildi.

Marmara Çimento Alaplı Limanı sorumlusu Enes Tozkopan yaptığı açıklamada, limana yanaşan ilk geminin yaklaşık 6 bin ton kapasiteye sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışına, Romanya Tuna Nehri üzerinden Sırbistan'a çimento sevkiyatı yapacağız. İlk etapta kendi firmamıza hizmet vereceğiz, ardından üçüncü şahıslara da hizmet sunacağız. Bu gemi ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu

Gerçekleştirilen yatırım sayesinde Alaplı'daki liman, kapasite ve teknolojik altyapı bakımından Batı Karadeniz'in en büyük ikinci iskelesi olma özelliğini güçlendirdi.

Bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen limanın, dış ticaret ve sevkiyat taşımacılığında da aktif rol üstleneceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Şehri karıştıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi