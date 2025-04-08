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Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

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Bir vatandaş, zincir marketten 195 TL'ye aldığı yumurtanın ertesi gün 140 TL'ye düşmesi üzerine tepki gösterdi. "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" diyerek duruma isyan eden vatandaşın görüntüsü viral oldu.

Temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu kez tepkilerin odağında bir zincir markette satılan yumurtanın etiket fiyatı vardı. Yumurtayı 195 TL'den alan bir vatandaş, ertesi gün aynı ürünü 140 TL'ye görünce adeta isyan etti.

"İNSANLARIN SİNİR UÇLARIYLA MI OYNANIYOR?"

Market reyonunda çektiği videoda yaşadığı şaşkınlığı ve öfkeyi dile getiren vatandaş, "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" sözleriyle tepkisini gösterdi. Yumurtaya sadece 1 gün içinde yapılan 55 TL'lik indirim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİRÇOK KİŞİ AYNI DERTTEN MUZDARİP

Tepkisini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı da benzer durumlardan şikâyetçi olduklarını belirtti. Vatandaşlar, marketlerdeki ani fiyat değişikliklerinin denetlenmesi ve tüketicinin korunması yönünde çağrıda bulundu.

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Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

devlet denetlesin, çok mu zor.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bahçesi olan herkes tavuk alıp beslesin.

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Haber YorumlarıCasus:

manyak, 250 TL olsaydı sevinecekti!

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Sıcaklar başladı yumurta fiyatları düşer yumurtalar çabuk depolarda bozuldugu için yazın bayat bozuk yumurta yediriyorlar halk a eger yumurtayı 15 santim yüksekten kırdıgın gibi dagılıyorsa bayat bozuktur istanbulda farklı yerlerden aldım hepsi bozuktu bayatlamıştı o yüzden tam bozulmadan satışı yükseltmek için indiriyorlar fiyatları insanlar yazın yumurta almasın alıyorsa köylerden alsın ki artık millete bayat yumurta yedirmesinler yazın üreticiden aldım yumurta taş gibi dagışmadı tazeydi

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Reis ten Allah razı olsun Sayende senden kurtulacak gariban vatandaş Daha çok hayat pahalılığı lütfen Az kaldı

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Zam oluyor millet iziyor indirim oluyor bir gün önce eski fiyata aldılar diye yine kiziyorlar. Kardeşim demek şans sana denk gelmemiş. Bizim millet varya... asla tatmin edemezsin. Hersey en iyisi beleş olsun. En iyisi markey vatandası ceb telefonunu ariyacak cabuk gel şimdi ucuz diye ??????

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Adam haklı. Bu fırsatçı üç harfli marketler en baştan o yumurtayı daha uygun fiyata satmayıp en teğeden fiyat uygulyorsan kusua bakma artık senin marketine gelmem

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Anlamayacak bir şey yok. Son kullanma tarihi yakınlaşınca indirim gelir. Ayrıca biz ABD ye gönderdiğimiz yumurtaların yokluğunu çekiyoruz. Zamların en büyük nedeni de bu

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Haber YorumlarıSarı Lacıvert:

Beyaz yumurta almayın arkadaşlar beyaz yumurtlayan tavuklar çok zor şartlar altında rant uğruna eziyet cekiyor üzerinde no 0 yada 1 olanı tercih ediniz lutfen duyarlı olalim

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Haber YorumlarıCevap :

Ekonomiyi bu hale getirende bu 3 harfli market zincirleri değil mi ? Baştakilere gıkları çıkmaz bu sürülerin günah keçisi için hep başkaları suçlu. Yönetimdekilerin hiç suçu yok. Sinir uçları ile oynuyorlarmış. Yav he he ondan.

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