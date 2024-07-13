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Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı

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Markette kilosu 100 TL'ye dayanan fiyatıyla dikkat çeken limon tarlada para etmeyince Adana'da bir limon üreticisi topladığı ürünleri tarlanın kenarına döktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük yankı uyandırdı.

Son dönemde kilogram fiyatı 100 liraya dayanan limon, dikkatleri en çok üzerine çeken tarım ürünü oldu. Sektör temsilcileri, limon fiyatlarındaki artışı çeşitli nedenlere bağlarken Adana'da çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video büyük yankı uyandırdı.

"YAZIK DEĞİL Mİ BU NİMETE?"

Adana'da bir üretici markette 100 TL'ye satılan limonu tarlada para etmeyince kendi imkanlarıyla toplayıp tarlanın kenarına döktü. Metrelerce uzunlukta limon yığınları oluşurken üretici tarladaki o iç acıtan durumu video kaydı yaparak paylaştı. Limon yığınları önünde isyan eden üretici, yaşanan bu duruma çare bulunmasını isterken, "Bu limonun bu hale düşmesi neden gündem olmuyor. Yazık değil mi bu nimete? Yazık arkadaşlar. Ülkemizde şu limona muhtaç olanlar vardır ama burada Adana'da ise limon para etmiyor" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLİ SERVETE NE YAPACAĞIZ?"

Açıklamasının devamında "Kendi ağaçlarımızı kendi paramızla temizleyip limonu dışarı döktük" diyen üretici, "Bu milli serveti ne yapacağız? Bunun bir açıklamasını yapın. Artık gündeme getirin milletin onca emeği var. Bunun mazotu ver gübresi var... Bu niye bu hale geldi..." şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Samet Akın:

Türk toplumun en büyük sorunu Ahlaktır. Biz Ahlaksızız . Avrupalı Ahlaklıdır malesef

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