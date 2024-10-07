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Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri market ve ekmek fiyatlarına yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 100 bin ile 1 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık olarak adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmekle birlikte tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde yoğun denetim faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilde günlük olağan denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin ile 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulandı.

EKMEK FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Ekmek fiyatları da Ticaret Bakanlığı tarafından denetim altına alındı. 81 ilde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan iş yerlerine 100 bin ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulandı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimleri 340 bin 485 işletmeyi denetledi. Bunlardan 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Yaşam Ekmek

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Yorumlar (3)

Ugur Cicek:

Biraz geç kalmadilarmi ? 2 yıl önce yapicaklari işi deve eşşeğe bindikten sonra yapsan ne olur

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masteng aston:

İns seneye enflasyon tek hane.hukumet calisiyor.

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Emre Alemdar:

marketler kafalarına göre takılıyor her biri farklı fiyat etiket çünkü memleket sahipsiz kaldı boş denetleme yok ceza yok NEREDEN NEREYE.

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