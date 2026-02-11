Haberler

Market alışverişine çıkan vatandaş, "İndirim" etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Bir vatandaş, markette 174 liradan 69 liraya düşen diş macunu fiyatını örnek göstererek yüksek kar marjlarına tepki gösterdi. Görüntüler, indirimlerin gerçekliği ve fiyat politikaları konusunda tartışma yarattı.

  • Bir diş macununun fiyatı 174 liradan 69 liraya düştü.
  • Bir vatandaş, diş macununun fiyat politikasını eleştirdi.
  • Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, indirim oranları ve marketlerin fiyatlandırma stratejileri üzerine tartışma başlattı.

Marketlerdeki fiyat değişimleri vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Alışveriş sırasında bir diş macununun fiyatının 174 liradan 69 liraya düştüğünü gören bir vatandaş, duruma isyan etti.

"BU NASIL İŞ YA?"

Vatandaş, "Şu diş macunu 174 liradan 69 liraya düşmüş. Şunu 174 liraya satarken deli bir kâr ediyorsun, 69 liraya satarken de kar ediyorsun. Bu nasıl iş ya?" sözleriyle fiyat politikasını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, indirim oranları ve marketlerin fiyatlandırma stratejileri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

