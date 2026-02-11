Market alışverişine çıkan vatandaş, "İndirim" etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketlerdeki fiyat değişimleri vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Alışveriş sırasında bir diş macununun fiyatının 174 liradan 69 liraya düştüğünü gören bir vatandaş, duruma isyan etti.

"BU NASIL İŞ YA?"

Vatandaş, "Şu diş macunu 174 liradan 69 liraya düşmüş. Şunu 174 liraya satarken deli bir kâr ediyorsun, 69 liraya satarken de kar ediyorsun. Bu nasıl iş ya?" sözleriyle fiyat politikasını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, indirim oranları ve marketlerin fiyatlandırma stratejileri üzerine yeni bir tartışma başlattı.