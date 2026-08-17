47 Kamu Personeline AB Proje Eğitimi

Mardin Valiliği Proje Ekibi tarafından hazırlanan "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" projesi kapsamında 47 kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

Mardin Valiliği Proje Ekibi tarafından, kamu kurumlarının Avrupa Birliği fonlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve nitelikli projeler hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" projesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi.

Proje kapsamında DİKA tarafından görevlendirilen uzman eğitimci tarafından, kamu kurumlarının Ar-Ge ve proje birimlerinde görev yapan personele yönelik 5 gün süren uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında, Avrupa Birliği proje programlarının tanınması, proje fikrinin geliştirilmesi, proje başvuru süreçleri, başvuru formlarının hazırlanması, proje bütçesinin oluşturulması ve başarılı proje tekliflerinin hazırlanmasına ilişkin çeşitli başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarının Avrupa Birliği projelerinden daha fazla faydalanabilmesi, proje hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen eğitim programını 47 kamu personeli başarıyla tamamladı.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı