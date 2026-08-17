Haberler

47 Kamu Personeline AB Proje Eğitimi

47 Kamu Personeline AB Proje Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valiliği Proje Ekibi tarafından hazırlanan "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" projesi kapsamında 47 kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

Mardin Valiliği Proje Ekibi tarafından hazırlanan "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" projesi kapsamında 47 kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

Mardin Valiliği Proje Ekibi tarafından, kamu kurumlarının Avrupa Birliği fonlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve nitelikli projeler hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" projesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi.

Proje kapsamında DİKA tarafından görevlendirilen uzman eğitimci tarafından, kamu kurumlarının Ar-Ge ve proje birimlerinde görev yapan personele yönelik 5 gün süren uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında, Avrupa Birliği proje programlarının tanınması, proje fikrinin geliştirilmesi, proje başvuru süreçleri, başvuru formlarının hazırlanması, proje bütçesinin oluşturulması ve başarılı proje tekliflerinin hazırlanmasına ilişkin çeşitli başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarının Avrupa Birliği projelerinden daha fazla faydalanabilmesi, proje hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen eğitim programını 47 kamu personeli başarıyla tamamladı.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?

Dilden dile dolaşan dedikoduyu Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Eski sevgili dehşeti yaşattı: Benzin döküp evi yaktı, baba yanmaktan zor kurtuldu

Eski sevgili dehşeti! Ailesinin evini yaktı, baba zor kurtuldu
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı