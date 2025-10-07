Haberler

Maraş Tarhanası Üretimi Devam Ediyor: 30 Bin Ton Üretim Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ın tescilli lezzeti Maraş tarhanası, bu yıl 30 bin ton üretimle dikkat çekiyor. Depremin etkilerine rağmen üreticiler, son siparişleri yetiştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri yaz ve kış mevsimi tüketilebilen Maraş tarhanasında üretim sürüyor. Sezonun son günlerinde üreticiler siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın tescilli "Maraş tarhanası" vatandaşların geçim kaynağı oldu. Depremde birçok üretim yerinin zarar görmesinden sonra yaralar sarılırken, tarhana üreticileri de çalışmalarını devam ettirdi. Bu yıl kentte yaklaşık 30 bin ton tarhana üretildiği öğrenildi. Yaz mevsiminde üretilen tarhanada üreticiler son siparişleri yetiştirme gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Üretici Ümmet Güngör, "Güzel bir sezon geçirdik artık son siparişleri yapıyoruz. Güzel verimli bir yıl oldu. Birinci özellik dövme ürünü, yoğurt ve bol kekik bunlardan oluşuyor. Ailelere tavsiye ederim. Tamamen doğal. Cipsten hiç farkı yok. Çok çeşitli tarhana mevcut. Çok zor üretimi var. Akşam erken yatıp sabah erken kalkması ve serimin çiğlere yapılması gerekiyor" dedi.

Tescilli Maraş tarhanasının açlık ve susuzluğu gidermesi ve uzun süreli tok tutma özelliği ile bilindiği de ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

