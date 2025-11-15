Haberler

Mantar Üretiminde Yeni Bir Başarı: Erzurumlu Murat Özmen’in Çiftliği

Mantar Üretiminde Yeni Bir Başarı: Erzurumlu Murat Özmen'in Çiftliği
Güncelleme:
İstanbul'dan dönerek Oltu'da bakanlık desteğiyle mantar üretim çiftliği kuran Murat Özmen, yılda 80 ton mantar üretiyor. Talep artışı karşısında tesisini büyütmeyi düşünüyor.

İSTANBUL'da yönetici olarak çalıştıktan sonra memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine dönen Murat Özmen (50), bakanlık desteğiyle mantar üretim çiftliği kurdu. Konya'dan kompost, Kütahya'dan özel göl toprağı getirten Özmen, yılda 80 tona yakın mantar üretimi yapıyor.

İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yaptıktan yeniden memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine dönen 2 çocuk babası Murat Özmen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'ne mantar üretimi yapmak için başvurdu. Yüzde 50 devlet desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkisinde 1,5 dönümlük arazide 6 çadırlı kültür mantarı üretim çiftliği kurdu. Üretim için Konya'dan kompost, Kütahya'dan özel göl toprağı getirten Özmen, mantarlar için de soğuk hava deposu kurdu. Yaklaşık 90 ile 100 gün arasında yetişen mantarları hasat eden Özmen, Erzurum'daki marketlere satmaya başladı.

'TALEPLERE YETİŞEMEZ OLDUM'

İstanbul'dan Oltu'ya döndükten sonra 2021 yılında projesini hazırlayarak destek için müracaatta bulunduğunu belirten Murat Özmen, "Hem bölgenin ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için yola çıktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'nden yapacağım tesise yüzde 50 hibe desteği aldım. Gökçedere Mahallesi'nde kurduğum modern bir tesisle 6 çadırda kültür mantarı üretimine başladım. Yılda yaklaşık 80 tona yakın elde ettiğim üretimi Erzurum ve Oltu ilçesindeki marketlere satıyorum. Pazarlama konusunda sıkıntım olmadığı gibi gelen taleplere yetişemez oldum. Bunun için tesisi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Mantar ekimi ve hasadının 90 ile 100 gün arasında yapıldığını anlatan Özmen, talepler nedeniyle 600 ila 800 gram arasında mantar yetiştirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
