Manisa Sayık Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa Sayık Barajı ve Sulaması Projesi'nin tamamlandığını duyurdu. Proje ile 960 dekar arazi ilk kez sulanacak, 590 bin metreküp su depolanacak.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

Manisa Demircili üreticilerin yıllardır beklediği projede sona gelindiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayık Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandı. Manisa'mızın bereketli topraklarını modern sulama altyapısıyla buluşturacak, toplam 272 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz bu eserle, 960 dekar arazi 2026 yazında ilk kez can suyuyla buluşacak, 590 bin metreküp su depolanacak. Demircili üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
