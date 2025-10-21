Haberler

Manisa'da Üzüm Üreticisinden Rekor Salkım: 1 Kilo 740 Gram

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Güngör Cerit, 5 dekarlık alanda yetiştirdiği Crimson Seedless üzüm bağında 1 kilo 740 gram gelen salkımla şaşkınlık yaşadı. Bu olağanüstü büyüklükteki salkım, genellikle 500-1000 gram arasında olan türleri arasında dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde üzüm üreticisi Güngör Cerit, beş dekarlık Crimson Seedless cinsi üzüm bağında yetiştirdiği bir salkımın tam 1 kilo 740 gram geldiğini görünce hayretler içinde kaldı.

Crimson Seedless üzüm salkımlarının genellikle 500 ile 1000 gram arasında geldiğini belirten üretici Güngör Cerit, bu kadar iri bir salkımla ilk kez karşılaştığını söyledi. Cerit, "Farklı üzüm türleri yetiştiriyorum. Crimson Seedless üzümünü ise bir dönüm alanda deneme amaçlı ekmiştim. Bu yıl salkımların arasında biri oldukça büyük dikkatimi çekti. Koparıp elektronik terazide tarttım, tam 1 kilo 740 gram geldi. Böyle bir salkımı ilk kez gördüm." dedi.

Cerit, Crimson Seedless üzümünün soğuğa ve yağmura dayanıklı, geç hasat edilebilen, çekirdeksiz ve koyu pembe renkli bir tür olduğunu belirterek, "Bu üzüm gevrek dokulu, dayanıklı bir yapıya sahip. Az miktarda tarım ilacıyla yetiştirilebildiği için raf ömrü de uzun oluyor. Piyasada diğer türlere göre daha değerli; kilogram fiyatı 70-75 lira arasında değişiyor." diye konuştu. - MANİSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
