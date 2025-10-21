Manisa'da Üzüm Üreticisinden Rekor Salkım: 1 Kilo 740 Gram

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Güngör Cerit, beş dekarlık Crimson Seedless cinsi üzüm bağında yetiştirdiği salkımlardan birinin 1 kilo 740 gram gelmesi üzerine gözlerine inanamadı.

Crimson Seedless üzüm salkımlarının genellikle 500 ile 1000 gram arasında geldiğini belirten üretici Güngör Cerit, bu kadar iri bir salkımla ilk kez karşılaştığını söyledi. Cerit, "Farklı üzüm türleri yetiştiriyorum. Crimson Seedless üzümünü ise bir dönüm alanda deneme amaçlı ekmiştim. Bu yıl salkımların arasında biri oldukça büyük dikkatimi çekti. Koparıp elektronik terazide tarttım, tam 1 kilo 740 gram geldi. Böyle bir salkımı ilk kez gördüm." dedi.

Cerit, Crimson Seedless üzümünün soğuğa ve yağmura dayanıklı, geç hasat edilebilen, çekirdeksiz ve koyu pembe renkli bir tür olduğunu belirterek, "Bu üzüm gevrek dokulu, dayanıklı bir yapıya sahip. Az miktarda tarım ilacıyla yetiştirilebildiği için raf ömrü de uzun oluyor. Piyasada diğer türlere göre daha değerli; kilogram fiyatı 70-75 lira arasında değişiyor." diye konuştu. - MANİSA