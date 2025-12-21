Haberler

Selendi'de tütünde hasat bitti, kolileme mesaisi başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün hasadı sona erdi. Üreticiler, sözleşmeli firmalara teslim etmek için tütünlerini özenle kolilemeye başladı. Tütün, bölge ekonomisi için hayati öneme sahip.

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün hasadını tamamlayan üreticiler, ürünlerini satışa hazır hale getirmek için kolileme mesaisine başladı.

İlçenin en önemli geçim kaynağı olan tütünde, Şubat ayında fide dikimiyle başlayan 10 aylık zorlu süreçte sona gelindi. Çapa ve kırım işlemlerinin ardından kurutulan tütünler, üreticiler tarafından özenle kolilenerek sözleşme yapılan firmalara teslim edilmeye hazırlanıyor. Çanşa Mahallesi'nde tütün kolileme işlemi yapan üretici Adem Yuca, tütünün bölge için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Şubat ayından bu yana devam eden meşakkatli yolculuğumuzda son aşamaya geldik. Bizim tek geçim kaynağımız tütün. Bir yıllık rızkımızı bu üründen kazanıyoruz. Şu an fileli tütün sözleşme fiyatımız 250 TL. İnşallah emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alırız" dedi.

Yorucu sezonun ardından hazırlanan koliler, önümüzdeki günlerde alıcı firmalara teslim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
