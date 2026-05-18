Atatürk'ün izinde üreten gençlik Manisa'da buluştu

Manisa'da 19 Mayıs kapsamında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde Üreten Gençlik" söyleşisinde başarılı kadın girişimciler öğrencilerle buluştu. Kadın girişimciler, gençlere cesaret, üretim ve vazgeçmeme mesajı verdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Atatürk'ün İzinde Üreten Gençlik" söyleşisi gerçekleştirildi.

Programa TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Metis Kalıp A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emel Uslu, Sage İş Güvenliği Kurucu Ortağı Gülhan Karabenli, Spylos Soap Marka Kurucusu Emine Şahinler ile Umay Raf Sistemleri Kurucu Ortağı Ayşegül Acar konuşmacı olarak katıldı. Kadın girişimciler, iş hayatındaki tecrübelerini ve başarı hikayelerini öğrencilerle paylaşarak gençlere ilham verdi.

Programda konuşan TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emel Uslu, 19 Mayıs ruhunun bugün de gençlerin üretim gücü ve cesaretinde yaşamaya devam ettiğini belirtti. Uslu, "Bir milletin geleceği bazen tek bir adımla değişir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan bir lider yalnızca bir kurtuluş mücadelesi başlatmadı; umudu, cesareti ve geleceğe olan inancı yeniden ayağa kaldırdı. O gün yakılan bağımsızlık ateşi bugün hala üreten gençlerin gözlerinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde büyük rol üstleneceğini vurgulayan Uslu, özellikle genç kızların azmi ve mücadele gücünün kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Bir ülke ancak üreten gençlerle büyür. Çalışan, düşünen, sorgulayan ve cesaret eden gençlerle güçlenir. Bizler de Manisa Kadın Girişimciler Kurulu olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Söyleşide kadın girişimciler, karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını ve girişimcilik yolculuklarında edindikleri deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sena Koç ise programa katılan kadın girişimcilere teşekkür ederek, öğrencilerin böylesine ilham veren isimlerle bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı