Manisa'da Eski Tip Ehliyetlerin Yenileme Süresi Yaklaşıyor

Eski tip sürücü belgesi kullanan Manisa'daki 25 bin 500 kişinin ehliyeti 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçersiz hale gelecek. Yenileme işlemini bu tarihe kadar yapmayan sürücüler, 1 Kasım'dan itibaren 7 bin 438 lira ücret ödemek zorunda kalacak.

Manisa genelinde 25 bin 500 kişinin halen eski tip ehliyet kullandığı belirtilirken, yurt genelinde ise 1 milyon 886 bin 619 kişinin ehliyetini henüz yenilemediği bildirildi. Bu kişilerden bazılarının yaş veya sağlık nedenleriyle yenileme işlemi yaptırmadığı ifade edildi.

Manisa'da nüfusun yüzde 38,8'i ehliyet sahibi

2024 verilerine göre 1 milyon 475 bin 353 nüfusa sahip Manisa'da, 572 bin 426 kişi sürücü belgesi sahibi. Bu rakam, nüfusun yüzde 38,8'ine denk geliyor.

Yenileme ücreti Kasım'da 7 bin 438 liraya çıkacak

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödeyerek yeni tip ehliyet alabilecek. Ancak 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücüler için 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacak.

A, A1, A2 ve F sınıfı eski tip ehliyet sahipleri 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyet sahipleri ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödemek zorunda kalacak.

Daha önce ek süre tanınmıştı

Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre daha önce 31 Temmuz 2025'te sona erecekti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle bu süre 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Nüfus müdürlüklerine yapılacak başvurularda yenileme bedeli sadece 15 lira. Ancak bu süreyi kaçıranlar 1 Kasım'dan sonra 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak ve trafiğe ehliyetsiz çıkmaktan haklarında işlem yapılacak.

Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınan randevularla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. - MANİSA