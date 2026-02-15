B-Reçete Sarıgöl'de anlatıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim toplantılarında, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan B-Reçete ve Elektronik Üretici Kayıt Defteri (E-ÜKD) sistemi detaylarıyla anlatıldı. Yeni uygulamayla bitki koruma ürünlerinin daha kontrollü ve bilinçli kullanılması hedefleniyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Ayan, Yukarı Koçaklar ve Tırazlar mahallelerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında çiftçilere, bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimleri verildi. Eğitimlerde Manisa genelinde 01 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan B-Reçete uygulaması ile Elektronik Üretici Kayıt Defteri (E-ÜKD) hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, yeni sistemle birlikte üreticilerin bitki koruma ürünlerini reçete ile temin edeceği, yapılan uygulamaların ise dijital ortamda kayıt altına alınacağı belirtildi. Uygulamanın hem insan sağlığının korunması hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantılarda çiftçiler, yeni dönemde yapmaları gereken işlemler hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, uygulamanın detayları hakkında geniş bilgi edindi.

Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti.