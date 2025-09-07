Manisa'da 5.5 Kilogramlık Dev Üzüm Salkımı Hasatta Bulundu

Haberler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sırasında keşfedilen 5 kilo 500 gramlık dev salkım, hasat işçileri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Nadir rastlanan bu büyüklükteki salkım, hem işçilerin ilgisini çekti hem de mutluluk kaynağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sırasında bulunan 5 kilo 500 gramlık dev salkım ilgi odağı oldu.

Bağdan kesilerek kasaya getirilen üzüm salkımı, ağırlığıyla adeta kasayı doldurdu. Kasaya yalnızca birkaç salkımla birlikte yerleştirilebilen üzüm, hasat işçilerini de ilgi odağı oldu.

Kasa döşeyen kadın işçiler, bu büyüklükte salkımların nadiren görüldüğünü belirterek, "Allah verdi mi veriyor" diyerek sevinçlerini dile getirdi. İşçiler, dev salkımla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - MANİSA

