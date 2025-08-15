Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi

Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Atak Kumaş Tekstil, mali sıkıntılarını aşamayarak iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025'te şirketin borca batık olduğuna hükmedip iflasını açıkladı. Mal varlıkları tasfiye edilerek ödemeler alacaklı sırasına göre yapılacak.

İhracat ve ithalat faaliyetleriyle sektörde önemli bir yere sahip olan Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğazı aşamayarak iflas etti.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU

Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan şirket, mali yapısını toparlayamayınca ikinci kez başvuru yaptı. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/215 esas sayılı kararla şirketin borca batık olduğuna hükmetti ve iflasın aynı gün saat 14.50 itibarıyla açılmasına karar verdi.

MAL VARLIKLARI TASFİYE EDİLECEK

Mahkeme, konkordato tedbirlerini ve komiserlerin görevlerini sona erdirirken, iflasın ardından şirketin tüm mal varlıklarının tasfiye edileceği açıklandı. Ödemeler, alacaklı sırasına göre gerçekleştirilecek. T.C. Bursa İflas Dairesi'nin 10 Temmuz 2025 tarihli resmi ilanında, kararın İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince ilan edildiği bildirildi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu faiz oranları ve düşük kur politikası bütün sanayici ve ihracatcıyı kör testere ile doğruyor doların bu gün olması gereken kur 55, Euro 65, TL işçi maaşları ise en az net 70 bin emekli maaşları en düşük 50.bin olmalı ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

We used to say KONKARDATO but this time it is İFLAS. Do both words have the same meaning ? I know İFLAS means BANKRUPTCY. What does KONKARDATO mean ? Does it mean CHAPTER 11 BANKRUPTCY ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
