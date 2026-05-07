Malezya menşeli lateks iplik ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli lateks iplik ithalatında dampinge karşı alınan önlemlerin etkisiz kılındığını belirleyerek soruşturma başlattı. İlgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" eşya tanımlı lateks iplik ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu söz konusu ürünün ithalatına yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
