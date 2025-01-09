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Malatyalı Mustafa Demir, Tandır Ekmeği İle Geçimini Sağlıyor

Malatyalı Mustafa Demir, Tandır Ekmeği İle Geçimini Sağlıyor
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6 Şubat 2023 depreminde işyerini kaybeden Mustafa Demir, eşi ve arkadaşı ile birlikte tandır ekmeği üretmeye başladı. Üretimlerini yurt geneline gönderen Demir, bu köklü geleneği sürdürerek ayakta kalmaya çalışıyor.

Malatya'da yaşayan Mustafa Demir, eşi ve arkadaşı ile tandır ekmeği üretimi yaparak hem geçimini sağlıyor hem de tandır geleneğini sürdürüyor.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen esnaf ve zanaatkarlar ayakta kalma mücadelesini devam ettiriyor. Depremler öncesi Yeşilyurt ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Mustafa Demir, işyerlerinin yıkılmasının ardından arkadaşı Ramazan Soğancı ve eşi Gülistan Demir ile birlikte tandır ekmeği üretimine başladı.

Yaklaşık 6 aydır faaliyet gösterdiklerini kaydeden tandır ustası Mustafa Demir üretimin önemine vurgu yaparak ürettikleri ekmekleri taleplere göre ülkenin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. Eşine yardımcı olarak birlikte ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Gülistan Demir ise işini severek yaptığını belirtti.

Ramazan Soğancı ise tandır ekmeğinin ilçenin köklü bir geleneği olduğunu belirterek isteğe göre perakende ve toptan satış yaptıklarını söyledi. Soğancı, 15 TL'den satışa sundukları ürünlere ise taleplerin beklediklerinin üzerinde olduğunu kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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