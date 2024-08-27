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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılması talebini iletti

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a kapsamlı bir dosya sunarak Malatya iş dünyasının mücbir sebep süresinin uzatılması talebini iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a kapsamlı bir dosya sunarak Malatya iş dünyasının mücbir sebep süresinin uzatılması talebini iletti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un katılımlarıyla düzenlenen İl Ekonomi İstişare Toplantısı'na katıldığını aktaran Başkan Sadıkoğlu, "İş yerleri tamamen teslim olup ticari hayat normale dönene kadar uzatılmasını istediğimiz Mücbir Sebep süresi başta olmak üzere, iş insanlarımızın tüm sorun ve beklentilerini hazırladığımız kapsamlı dosya ile Sayın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a aktardık. Toplantımızın Malatya ve deprem illerimizin beklentilerini karşılayarak olumlu sonuçlara vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mücbir sebep süresinin uzatılması için uzun zamandır ciddi gayret gösteren Başkan Sadıkoğlu, geçtiğimiz günlerde 250'ye yakın katılımın sağlandığı Malatya STK, esnaf odaları ve meslek odaları ortak basın bildirisini okumuş, bildiride, "Her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ödeme süresini, SGK ve BAĞKUR prim ödemelerini öteleyen Mücbir Sebep uygulaması 31.08.2024 tarihinde sona erecektir. Büyük depremler yaşamış şehirlerimizdeki hiçbir işletmenin 19 aydır biriken vergi ve prim borcunu ödeyebilecek gücü yoktur. İş yerleri tamamen teslim olup ticari hayat normale dönene kadar Mücbir Sebep Süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Süre uzatımının ardından biriken borçların faizsiz bir şekilde 48 ayda ödenebilmesi için yapılandırma uygulanmasını istiyoruz. Süre uzatımı olmayacaksa, biriken vergi, SGK ve BAĞKUR prim borçlarımızın bir defaya mahsus olmak üzere vergi affıyla silinmesini talep ediyoruz. Kaldı ki, şehrimizdeki yüzlerce mali müşavirin sağlıklı şartlara sahip çalışma ofisi ve personelleri bulunmamaktadır. Böylesi bir ortamda mücbir sebep süresinin sona ermesi vergisel işlemlerin yürütülmesine imkan vermeyecektir" ifadeleri yer almıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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