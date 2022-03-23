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Malatya Ticaret Borsası

AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 104,95 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 104,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg57,49104,95
İslimli kabuk kurusu kayısıKg45,0045,00
Kesilmiş kuru kayısıKg43,8243,82
Endüstriyel kuru kayısıKg40,0040,00
Gün kurusu kayısıKg64,3064,30
Erik kurusuKg30,0030,00
Dut kurusuKg22,0022,00
PeynirKg55,0055,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Erik, Ekonomi, Haberler

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