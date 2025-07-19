Malatya'nın Tacikistan'a İhracatı Artırma Hedefi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, yılın ilk 6 ayında Tacikistan'a 42 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirterek, rakamları artırmak istediklerini söyledi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sadiqi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, Tacikistan'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde bölgeye yardımda bulunduğunu aktardı.

İlhan, şunları kaydetti:

"Malatya'dan Tacikistan'a ihracat potansiyelimiz çok düşük. 2024'te Malatya'dan Tacikistan'a 179 bin dolarlık ihracat yapmışız. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 42 bin dolar ihracat yaptığımızı görüyoruz. Bu rakamlar elbette çok düşük. İhracat yapan firma sayımızın artması ve ihracat rakamlarımızın yükselmesi adına bu ziyareti önemsiyoruz. Şehrimizden, Tacikistan'a yapacağımız ihracatımızın artması ve iş birliğimizin daha da güçlenmesi için Sayın Büyükelçimizin desteğini bekliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü iş birliğine hazırız."