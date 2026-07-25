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Malatya’nın coğrafi işaretli dalbastı kirazında hasat sona yaklaştı

Malatya’nın coğrafi işaretli dalbastı kirazında hasat sona yaklaştı
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Malatya’nın coğrafi işaretli dalbastı kirazında bu yıl yüksek rekolteyle verimli bir sezon yaşandı.

Malatya'nın coğrafi işaretli dalbastı kirazında bu yıl yüksek rekolteyle verimli bir sezon yaşandı. Yeşilyurt'ta hasatta sona yaklaşılırken, üreticiler son mahsullerini toplamaya devam ediyor.

Türkiye'nin kendine özgü aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazında üreticiler sezonun son hasadını gerçekleştiriyor. Verimin yüksek olduğu bahçelerde hasat büyük oranda tamamlanırken, rakımı yüksek bölgelerde kiraz toplama mesaisi sürüyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek,"Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi.

Dalbastı kirazının aroması, tadı ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kiraz çeşitleri arasında yer aldığını ifade eden Solmaz, "Yeşilyurt'ta yetişen kirazımız piyasada aranan bir ürün. Kalitesi sayesinde diğer birçok üretim bölgesine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk günlerinde üreticiden kilogramı 150 TL'ye alınan kirazın, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte kalite durumuna göre 70 ila 120 TL arasında işlem gördüğünü belirten Solmaz, kaliteli ürünlerin ise 100 TL'nin altına inmediğini kaydetti. Üretim maliyetleri ve işçilik giderlerindeki artışın üreticinin gelirini etkilediğini kaydeden Solmaz, üreticilerin beklentisinin kilogram fiyatının 200 TL seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası olarak yaklaşık 15 yıldır üreticileri ruhsatlı ve kontrollü ilaç kullanımına yönlendirdiklerini belirten Solmaz, "Devletimizin onay verdiği ilaçların kullanılması konusunda üreticilerimizi bilinçlendiriyoruz. Bu sayede dalbastı kirazında kalıntı sorunu yaşanmıyor. Tüketiciler ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tercih edebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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