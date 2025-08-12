Malatya'nın Akçadağ İlçesinde Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Akçadağ Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gelir Servisi ise kapatılarak tüm işlemler yeni müdürlüğe devredildi.

Akçadağ İlçesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, 11 Ağustos 2025 tarihi mesai saati bitimiyle birlikte Gelir Servisi resmen kapatıldı. Aynı tarihten itibaren faaliyete başlayan Akçadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü, ilçedeki tüm mükellef hizmetlerini yürütmeye başladı.

Yeni kurulan müdürlüğe Ramazan Tokdemir atanırken, Akçadağ böylece Malatya'da Doğanşehir ve Darende ilçelerinden sonra vergi dairesi müdürlüğü bulunan üçüncü ilçe oldu. - MALATYA