Malatya'nın Akçadağ İlçesinde Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruldu

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü oluşturdu. Gelir Servisi kapatılarak tüm işlemler yeni müdürlüğe devredildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Akçadağ Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gelir Servisi ise kapatılarak tüm işlemler yeni müdürlüğe devredildi.

Akçadağ İlçesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, 11 Ağustos 2025 tarihi mesai saati bitimiyle birlikte Gelir Servisi resmen kapatıldı. Aynı tarihten itibaren faaliyete başlayan Akçadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü, ilçedeki tüm mükellef hizmetlerini yürütmeye başladı.

Yeni kurulan müdürlüğe Ramazan Tokdemir atanırken, Akçadağ böylece Malatya'da Doğanşehir ve Darende ilçelerinden sonra vergi dairesi müdürlüğü bulunan üçüncü ilçe oldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu

MasterChef yarışmacısının hayatı dram çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.