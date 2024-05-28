Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Yayla Peynirleri Satışa Sunuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, yaylalardan üretilerek bir süre bekletilen koyun, keçi ve inek peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Yerli peynirler, kilogramı 180 ila 200 TL arasında satılmaktadır.

Malatya'da, yaylalardan üretilerek bir süre bekletilen koyun, keçi ve inek peynirleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Malatya'da, kırsal kesimlerde üretilen bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan yerli peynirden yeni dönem satışları başladı.

Yaylardan üretilen koyun, keçi ve inek peynirleri Sümer Park içerisinde oluşturulan konteyner çarşındaki tezgahlarda yerini alırken, ürünler kilogramı 180 ila 200 TL arasında satışa sunuluyor.

Deprem nedeniyle işyerleri yıkılan peynirci esnafı konteyner çarşıda ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, kalıcı işyerlerinin tamamlanmasıyla birlikte işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Taleplerin günü kurtaracak düzeyde olduğunu ifade eden esnaf, en fazla talebin ise inek peynirine olduğunu belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Malatya Ekonomi Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title