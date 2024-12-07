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Malatya'da Soğuk Havalarla Balık Fiyatları Yükseldi

Malatya'da Soğuk Havalarla Balık Fiyatları Yükseldi
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Malatya'da soğuk hava nedeniyle balık talebinin artmasıyla birlikte fiyatlar cep yakmaya başladı. Sazan 120 TL, levrek ise 250-300 TL aralığında satılıyor. 2023 depremlerinde zarar gören esnaflar geçici bir alanda hizmet vermeye devam ediyor.

Malatya'da soğuk havalarla birlikte balığa talep artken 250 ila 300 TL aralığında seyreden balık fiyatları ise cep yakıyor.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yerle bir olan kasap ve balık pazarı esnafı, geçici olarak çevre yolunun altında, adliye binasının otopark alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Son günlerde soğuk havanın etkisini arttırdığı kentte balığa olan ilgisi ise her geçen gün artarak devam ediyor.

Havaların soğumasıyla balığa ilginin arttığını kaydeden balıkçı esnafı, Sazan'ın kilogramının 120 TL Levreğin ise 250-300 TL aralığında satış sunduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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