Haberler

Meşe mantarının kilosu 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor

Meşe mantarının kilosu 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meşe ormanlarında doğal yetişen meşe mantarı, vatandaşlara kilosu 500-1000 TL arasında satılarak ek gelir sağlıyor. Yağışların bol olması rekolteyi artırdı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meşe ormanlarında doğal olarak yetişen meşe mantarı, vatandaşlara ek gelir sağlıyor. Saatlerce meşe ağaçları arasında mantar toplayan vatandaşlar kilosunu 500 ile bin TL arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 400 rakımlı Resuluşağı, Ancar ve Aliçeri mahalleleri kırsalındaki meşe ormanlarında yetişen meşe mantarı, hem sofraları süslüyor hem de vatandaşlara gelir kapısı oluyor. Sabahın erken saatlerinde ellerine aldıkları sopalarla meşe ağaçlarının arasında mantar arayan vatandaşlar, saatler süren arayışın ardından topladıkları mantarları kimi zaman evlerinde tüketirken, kimi zaman da marketlere satarak kazanç elde ediyor. Bölgede toplanan meşe mantarının kilosu ise kalitesine göre 500 ile bin TL arasında alıcı buluyor.

"Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor"

Resuluşağı Mahallesi sakinlerinden Eyüp Toydaş, mantar sezonunun verimli geçtiğini belirterek, "Meşe mantarlarını toplayıp marketlere satıyoruz. Fiyatlar 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Bazen iki-üç günde 30-40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor. Bölgede çok sayıda kişi bu işle uğraşıyor. Topladığımız mantarların zehirli olduğuna hiç rastlamadık. Hem tüketiyoruz hem de satarak gelir elde ediyoruz" dedi

"Yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı"

Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Ömer Osman Maskar ise bu yıl yağışların etkisiyle mantar rekoltesinin arttığını ifade ederek, "Bu yıl yağışlar bol olduğu için mantar da bol çıktı. Vatandaşların bir kısmı topladığı mantarları 500-600 liraya satıyor, bazıları ise kilosuna bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Biz ise daha çok eşe dosta hediye ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYaser Aslan:

eski günlerde insanlar tarımla uğraşırdı düzgün para kazanırdı şimdi mantar toplamaya kalmışız bi de fiyatını görüyorum bin liraya kadar çıkıyo hani maliyetler artıyo ya işte mantardan para kazanmak daha kolay geldi halkın durumunu gösteriyo bu haber çok yazık gerçekten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvrim Kulekci:

her sene aynı şey işte yağmur yağdı mantar çıktı mantarı toplayan satıyor bitti bunu haber olarak mı sunuyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlknur Günay:

vay be malatya da böyle para var demek mantardan ne güzel bi gelir kapısı açılmış insanların çiftçiler de bunu görseler hemen ormanlar temizlemeye başlardı çok iyi olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Valizinden 20 milyonluk uyuşturucu çıktı

Valizini açan ekipler gördüklerine inanamadı
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Görüntülerdeki kişi bir cumhuriyet savcısı
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

Kim olduklarını tanıdınız mı? Yıllar önceki fotoğraf yeniden gündemde
Bursa’da nefes kesen takip! Polisten kaçtı, 232 bin lira cezayı duyunca tek cümle kurabildi: Yandık

Alkollü sürücünün kaçışı pahalıya patladı
Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Bu görüntüler Tekirdağ'dan! Fabrikada alarm verildi
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Hakemin anonsunu kimse anlayamadı

Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Kimse anlayamadı
Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Genç kadının kabusu dakikalarca sürdü