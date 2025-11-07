Malatya'da Kuru Meyve İhracatı Devam Ediyor

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 25'inin karşılandığı Malatya'da, zirai dondan etkilenen kayısının ihracatı lisanslı depolarla birlikte hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de 12 Nisan'da gerçekleşen zirai donun en çok etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da bu yıl kayısı üretimi sekteye uğradı.

Zirai dona rağmen lisanslı iki depoda geçen yılki mahsullerini muhafaza eden üreticiler, Malatya'dan yapılacak ihracatın devam etmesini sağladı.

Zirai donun yaşandığı tarihten bu yana lisanslı depolarda muhafaza edilen 21 bin ton kuru kayısının ihracatı gerçekleştirildi ve 153 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, lisanslı depoların kuru meyve ihracatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Nisan ayında yaşanan zirai dondan en fazla zarar gören illerin başında Malatya'nın geldiğini, kayısı rekoltesinin tamamının kaybedildiğini dile getiren Özcan, "2024 yılında elde etmiş olduğumuz mahsulümüzün önemli bir miktarı hala stoklarımızda duruyordu. Malatya'da 2020 ve 2022'de, 2 tane 11 bin ton kapasiteli kuru kayısı lisanslı depo inşa etmiştik. Bu depolar ürünün sağlıklı koşullarda korunması anlamında çok önemli bir görev gördü." diye konuştu.

Lisanslı depolarda saklanan ürünlerin kayısının olmadığı dönemlerde önemli rol üstlendiğini anlatan Özcan, depolardaki ürünler ihraç edildikçe çiftçinin kendi imkanlarıyla muhafaza ettiği ürünü lisanslı depolara getirdiğini, böylelikle nisan ayından bu yana 21 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Zirai dondan sonra 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Lisanslı depoların sayısının artmasının kuru meyveler açısından önemli olduğunu aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Lisanslı depolarda muhafaza edebildiğimiz ürünler şu anda nisan ayından bu yana ihracata gitmeye devam ediyor, her ay ortalama 3 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Nisan ayından bu yana 21 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirmişiz. Bununla beraber 150 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş olduk. İhracatla elde ettiğimiz gelirin arkasındaki en önemli güç lisanslı depolar. Bir önceki yılın mahsulünü muhafaza etme, koruyabilme, üreticiyi bu anlamda destekleyebilme anlamında lisansı depoların önemi ortaya çıktı. Lisanslı depolar ürünü koruyarak bir sonraki yıl yaşanabilecek krizin de önlemini alma imkanı sağlıyor."

"Pazar kayıplarının da önüne geçmiş olduk"

Zirai dondan etkilenen birçok ürün bulunduğunu dile getiren Özcan, lisanslı depoların diğer iller için de büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Özcan, "2024 yılında elde ettiğimiz mahsulleri bugün bu depolarda muhafaza etme imkanı bulmasaydık 2025 yılında yaşadığımız krizi yönetme konusunda elimiz zayıflayacaktı. Özellikle pazar kayıplarının önüne geçmiş, 115 ülkedeki kayısı tüketicisini Malatya kayısısından mahrum bırakmamış olduk." dedi.