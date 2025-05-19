Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşeriyor

Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşeriyor
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Malatya'da Nisan ayında meydana gelen zirai don nedeniyle zarar gören kayısı bahçeleri yeniden yeşermeye başladı. Çiftçiler, ağaçların toparlandığını ve gelecek sezon için umutlu olduklarını belirtiyor.

Malatya'da yeniden yeşeren kayısı ağaçları çiftçileri umutlandırdı

Kayısı üreticileri gelecek sezon için hazırlıklara başladı

MALATYA - Malatya'da Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören kayısı bahçeleri, yeniden yeşermeye başladı. Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünü karşılayan kentte, çiftçiler ise umutlarını kaybetmeden gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Malatya'da 11-14 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don, yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte milyonlarca ağacı etkileyerek ciddi ürün kayıplarına yol açtı. Sezonu erken kapatmak zorunda kalan üreticiler, ağaçların yeniden yeşermesiyle moral buldu. Zarar gören bahçelerde ilaçlama ve kültürel bakım çalışmalarına başlayan çiftçiler, ağaçların büyük oranda toparlandığını belirtti.

"Ağaçlar yüzde 70-80 seviyelerinde toparladı"

Zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde bakım çalışmalarına başladıklarını ifade eden üretici Erhan Almendi, "12 Nisan'da yaşanan zirai dondan büyük zarar gören kayısı bahçelerimizde ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapıyoruz. Ağaçlarda yüzde 70 ila 80 oranında bir toparlanma oldu. Geriye kalan kısımların da zamanla düzeleceğini umuyoruz. İnşallah seneye ürün alırız" dedi.

"Bakımların ardından ağaçlarımız istediğimiz seviyeye gelecektir"

Ürün kaybının bazı bölgelerde yüzde yüzlere ulaştığını söyleyen bir diğer üretici Faik Almendi ise, "Zarar çok büyüktü ama ağaçlarımız yeniden yeşermeye başladı. Şu anda bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların ardından ağaçlarımızın istenen seviyeye geleceğine ve gelecek sezon ürün alabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Ekonomi
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