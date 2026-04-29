Malatya'da girişimcilik hibe programı tanıtıldı

Avrupa Birliği finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliğinde yürütülen ENHANCER PRO Projesi kapsamındaki Girişimcilik Hibe Programı, Malatya'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanı Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, ICMPD Hibe Programı Yöneticisi Uğur Dağ, ICMPD Uzmanı Murat Cıngıllı ile çok sayıda girişimci katıldı. Programda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, bölgesel kalkınmanın üretim ve yatırımla mümkün olduğunu belirterek girişimciliğin önemine dikkat çekti. Budancamanak, programın bölgenin nitelikli insan kaynağına katkı sunacağını ifade ederek Malatya ve Elazığ'dan yoğun başvuru beklediklerini söyledi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanı Abdulvahap Yoğunlu ise programın girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Daha önce 10 ilde 32,5 milyon avro bütçeyle uygulanan programın yeni etapta 17 ilde sürdürüldüğünü aktaran Yoğunlu, her bir girişim için 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacağını kaydetti.

Programın yalnızca mali destekten ibaret olmadığını ifade eden Yoğunlu, girişimcilere teknik destek, mentorluk ve bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda da katkı sunulduğunu kaydetti.

Deprem sonrası Malatya'da ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yoğunlu, girişimcilerin bu tür desteklerden azami ölçüde faydalanmaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca programın detaylarına ilişkin teknik sunumlar yapılarak başvuru süreci ve destek kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verildi. - MALATYA

