Malatya'da ekmekte 3 ayda ikinci kez fiyat ayarlaması - Haberler

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Malatya'da ekmekte 3 ayda ikinci kez fiyat ayarlaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Malatya'da ekmekte 3 ayda ikinci kez fiyat ayarlaması

Malatya'da ekmekte 3 ayda ikinci fiyat ayarlaması yapılarak 3 TL olan ekmek 4 TL'ye yükseltildi.

Malatya'da ekmekte 3 ayda ikinci fiyat ayarlaması yapılarak 3 TL olan ekmek 4 TL'ye yükseltildi.

Girdi fiyatlarının artması üzerine 200 gramı 3 TL'den satılan ekmek 24 Haziran'dan itibaren gramaj 200'de sabit tutulup fiyat 4 TL oldu.

Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 21 Mart 2022 tarihinde Fırıncılar Odası tarafından 3 TL'ye çıkarılmıştı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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