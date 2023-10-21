Malatya'da afet konutları yükseliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da afet konutlarının yükseldiğini, 2 ay içerisinde peyderpey teslim etmeye başlayacaklarını belirtti.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'mızda da konutlarımız yükseldi, 2 ay içerisinde peyderpey hemşehrilerimize teslim etmeye başlıyoruz. Malatya'da 77 bin 717 afet konutu, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 130 bin 419 bağımsız bölüm yapacağız. 23 bin 861 afet konutu ve köy evimizin yapımını hız kesmeden sürdürüyoruz. 'Yerinde Dönüşüm' projemizde de Malatya'da şu ana kadar başvuru sayısı 30 bin 215 oldu, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştürmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Malatya'da; vatandaşlarımızın mahalle kültürünü yaşayabilecekleri sağlam, güvenli ve iklim dostu evler inşa ediyoruz" dedi.