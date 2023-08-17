Malatya'da 22 Bin Kilometre Altyapı Yatırımı Yapıldı

1) MALATYA'YA 6 ŞUBAT'TAN BU YANA 22 BİN KİLOMETRE ALTYAPI YATIRIMI YAPILDI

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşanan deprem sonrası Malatya'da yapılan altyapı yatırımlarının büyüklüğünü anlatarak, şu ana kadar şehirde 22 bin kilometre altyapı yatırımının yapıldığını, Malatya'dan İstanbul'a kadar 22 defa gidecek büyüklükte bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı, afet konutlarının yapımı ve altyapı çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremi sonrası şehrin yeniden imarı kapsamında görüşmeler yapmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem sonrası yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını, yapılan çalışmaların büyüklüğünü anlatarak, "Malatya'da konteyner kent ile ilgili olarak 73 konteyner kent kurduk. Konteyner kentleri yaşanabilir bir hale getirdik. Mağazalarıyla, marketleri, sağlık, merkezleriyle, güvenlik merkezi ile ulaşım arterlerine erişimiyle. Kanalizasyon, elektrik, drenaj ve asfaltı ile birlikte yeni bir şehir kuruyorsunuz. 73 tane konteyner kentimiz var. ortalama her konteyner kentinin 60 kilometre altyapısı var. 60 kilometre su, 60 kilometre kanalizasyon 60 kilometre drenaj, 60 kilometre yol asfaltı veya kilit taşı. Onun yanında işte biraz evvel saydığımız sosyal donatılarıyla bütün bunları düşündüğün zaman bir konteyner kentte 300 kilometre altyapı yapıyorsun. 73 konteyner kent düşündüğün zaman sadece konteyner kente 22 bin kilometre altyapı yapıyorsun. Dolayısıyla yani bir taraftan da şehrin depremden mütevellit etkilenen altyapısının yenilenmesi yapılırken, bir tarafta yeni uyudu merkezlerine kalıcı konutlar yapıp, bunların alt yapıları ve ilgili çalışmalar yapılırken, bir de bu geçici konteynerlerle ilgili kalıcıymış gibi altyapı çalışmalarını yürütüyorsunuz. Tabi bu deprem geçiren şehirler için ağır bir imtihan, zor bir süreçtir. Allah devletimize zeval vermesin bu konuda gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız olsun, diğer bakanlıklarımız olsun, hükümetimiz olsun başta cumhurbaşkanımız her türlü imkanları ve kaynakları tahsis ederek şehrimizin biran önce ayağa kaldırılması noktasında yoğun gayret içerisinde olduğunu da ifade etmek istiyorum" dedi. Yaşanan deprem sonrası Malatya da yapılan altyapı yatırımlarının büyüklüğüne dikkati çeken Gürkan, şu ana kadar şehirde 22 bin kilometre altyapı yatırımının yapıldığını belirterek, Malatya'dan, İstanbul'a kadar 22 defa gidecek büyüklükte bir çalışmadan bahsedildiğini ifade etti.