Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanırken, yüksek fiyatlar nedeniyle satışların istenilen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

MALATYA - Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından kurbanlık almak isteyen vatandaşlar pazara akın etti.

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanırken, yüksek fiyatlar nedeniyle satışların beklenen seviyeye ulaşmadığı bildirildi. Pazarda kurbanlık satışı yapan üreticiler, hayvan fiyatlarının geçen yıla oranla artmasına rağmen, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların düşük seviyede kaldığını ifade etti. Canlı hayvan fiyatlarının 100 bin TL ile 300 bin TL arasında değiştiğini belirten üreticiler, alıcıların çoğunlukla fiyat sorup pazardan ayrıldığını kaydetti.

Bazı üreticiler, bayramın ilk günü olmasına rağmen beklenen hareketliliğin tam anlamıyla oluşmadığını, ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da azalmasını beklediklerini dile getirdi. Yükselen maliyetler ve düşük talep nedeniyle kurban satışlarında istenilen seviyeye ulaşılamadığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Ekonomi
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