Makyol İnşaat, Romanya'daki Otoyol Projesini 5 Ay Önce Tamamladı

Makyol İnşaat, inşaatını üstlendiği Romanya'daki 'A7 Ploie?ti–Buzau Otoyolu Lot 3 Kesimi' projesini planlanandan 5 ay önce bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Makyol İnşaat, Romanya'da Avrupa ulaştırma ağı açısından stratejik öneme sahip projelere imza atıyor.

Nurol ile Makyol Mühendislik ortaklığı tarafından yaklaşık 250 milyon avro bedelle hayata geçirilen ve ülkedeki lojistik entegrasyonun güçlendirilmesinde önemli rol üstlenen proje, planlanan teslim tarihinden 5 ay önce tamamlandı.

Projenin açılış törenine, Romanya Meclis Başkanı ve PSD Genel Başkanı Sorin-Mihai Grindeanu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian Constantin ?erban, eski Başbakan Marcel Ciolacu, Karayolları (CNAIR) Genel Müdürü Cristian Pistol, Buzau Bölgesel Karayolları ve Köprüler Müdürü Sorin Rabu, Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Nurol İnşaat Genel Müdürü Nurettin Akdeniz ve Makyol Romanya Üst Yöneticisi (CEO) Saffet Oğuz Çebi ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplam 13,9 kilometre uzunluğundaki Lot-3, Pietroasele-Buzau arasındaki hatta konumlanıyor ve 6 köprü, 1 alt geçit, 2 büyük kavşak, servis alanı ve bakım-işletme merkezi gibi modern altyapı unsurlarıyla A7 otoyolunun en önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Güzergahın sonunda yer alan DN2B kavşağı ile güzergahın ilk 3 kilometrelik kısmı ise sözleşme süresinden 10 ay önce trafiğe açıldı.

Lot-3 kesiminin devreye alınmasıyla, "Moldova Yolu" olarak bilinen kuzeydoğu koridorunda kesintisiz ulaşım kapasitesi güçlendirildi. Seyahat sürelerinin kısalması, trafik güvenliğinin artması, ticaret hacminin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlanması gibi etkiler, A7 otoyolunun Romanya'nın ekonomik büyüme vizyonundaki önemli rolünü pekiştiriyor.

Hem yerel hem de Türk iş ortaklarıyla Romanya'nın ulaştırma altyapısı için önemli projeleri hayata geçen Makyol İnşaat, bugün itibarıyla Romanya genelinde 7 aktif proje yürütüyor. Söz konusu projeler, toplam 128,55 kilometrelik karayolu ve 6,6 kilometrelik metro inşaatını kapsıyor.