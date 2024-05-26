Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya DEİK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 37. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreninde DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Üretimi, yatırımları, istihdam ve ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 37. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yapılan seçimde Nail Olpak yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilirken, Mahsum Altunkaya'da yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türk iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı yönetim kuruluna Altunkaya'nın da seçilmesi bölge sanayici ve iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kongreye katılan protokol üyeleri DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mahsum Altunkaya'yı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Benim için onurlu bir görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 37. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreninde DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mahsum Altunkaya, böyle bir göreve seçilmenin kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu önceki dönemlerde olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için gerekli her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğini ifade ederek, Türkiye'nin uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmesi yönündeki çalışmalarında içerisinde yer almaya devam edeceğini sözlerine ekleyerek kendisine destek veren DEİK üyelerine teşekkür etti. - GAZİANTEP