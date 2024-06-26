Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı: Bina tamamlama sigortası kentsel dönüşüme ivme kazandıracak

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, "Vatandaş müteahhitten bina tamamlama sigortasını istedikten sonra hiçbir şeye karışmasına gerek yok" dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, katıldığı bir televizyon programında bina tamamlama sigortasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yaşar, 13 Haziran itibarayla yürürlüğe giren yeni genel şartlara tabi bina tamamlama sigortasının kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını söyledi. Bina tamamlama sigortasıyla ilgili 2014'ten bu yana yürürlükte olan genel şartların olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Maketten konut satışı dediğimiz, ön ödemeli konut satışları, Ticaret Bakanlığı'nın kontrolündeydi. Daha sonrasında ise kentsel dönüşüm, ülkemizin gündemine girdiğinde Çevre Bakanlığı'nı ve 6306 sayılı yasayı ilgilendiren afet riski altındaki alanlar, yani halk dilinde kentsel dönüşüm diye tabir ettiğimiz konu gündeme geldi. Çevre Bakanlığı burada kendisiyle ilgili birtakım düzenlemelerin genel şartlara girmesini istedi. Bu biraz zaman aldı. İşte bu tür çalışmaları tamamladık ve

nihayet 13 Haziran'da yeni genel şartlar yürürlüğe girdi. Eski genel şartlara göre düzenlenmiş poliçelerin de sigortalı lehine yeni genel şartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Artık 13 Haziran'dan itibaren biz bina tamamlama sigortasını hem maketten satışlar hem kentsel dönüşüm hem de bu iki mevzuata tabi olmayan binalara da uygulayabilecek durumdayız."

"Müteahhitten mutlaka isteyin"

Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bina tamamlama sigortasını müteahhit yaptıracak. Sigorta ettiren bina sahibi, arsa sahibi, hak sahibi de olabilir. Ama sigortalı olarak müteahhit gözükecek. Arsa sahipleri ya da konut alıcıları, tüketiciler ise lehtar (hak sahibi) olarak gözükecekler. Burada önemli olan primi kimin ödeyeceği değil, bu teminata sahip olunması konusu. Dolayısıyla ben eğer evimi kentsel dönüşüme sokacaksam ya da sıfırdan bir ev satın alacaksam, maketten alacaksam, bunca yılın birikimini oraya yatıracaksam ya da işte bir kısmını yatırıp daha sonra taksit taksit ödemeler yapacaksam şunlara dikkat etmem lazım. Mutlaka ve mutlaka müteahhitten bina tamamlama sigortası istemem lazım. Primi kimin ödeyeceğini kendi aramızdaki koşullarla belirleyebiliriz. Yani müteahhit ödese bile o da alacağı satacağı dairenin maliyetine ilave edecektir ama bunlar çok yüksek oranda maliyetler değil. Geçenlerde bir hocamızın projesi için sigorta çalışması yapmıştık. Çıkan farkı görünce, 'Deprem korkusuyla uykusuz kalmama değecek bir fark değil' dedi. Sigortalı bina ile sigortasız bina farkı yüzde 2 ile 4 arasında. Yani 5 milyon liralık bir daire için en fazla yüzde 4 sigorta primi ödenecek."

"Vatandaş müteahhitten bina tamamlama sigortasını istedikten sonra hiçbir şeye karışmasına gerek yok" diyen Yaşar, şu ifadelere yer verdi:

"Sigorta şirketi poliçeyi düzenlerken müteahhitin mali analizini yapıyor, sözleşmeyi ve fizibiliteyi inceliyor. Sigorta şirketi bina tamamlama poliçesini o müteahhite veriyorsa zaten o müteahhit akredite olmuş demektir. Yani güvenilir demektir. Poliçe düzenlendikten sonra müteahhit, söz verdiği bitim tarihini 12 ay geçmesine rağmen projeyi tamamlayamamışsa orada sigorta şirketi devreye girecek. ya projeyi alacak tamamlayacak, bitirecek, teslim edecek ya da banka üzerinden hak sahiplerinin, lehtarların, arsa sahiplerinin, tüketicilerin ödediği paraları kendilerine sigorta limiti oranında faiziyle birlikte ödeyecek. Ayrıca yeni genel şartlara göre sigorta şirketi projeyi kendi teslim etmek üzere devraldığı tarihten itibaren teslim edeceği tarihe kadar kira ödemesi yapacak."

"Sigortalı proje mutlaka tamamlanır"

Sigorta şirketinin projeyi tamamlayamayacağı konusunda sigortalının bir endişesinin olmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, "Bugün Türkiye'de sigorta şirketlerimiz hasarları tabii ki kendi mali bünyeleri ile karşılamıyorlar. Reasürans dediğimiz sistemle sigorta şirketleri de sattıkları poliçeleri yeniden sigorta ettiriyorlar. Dolayısıyla tüm dünyaya yayılmış bir teminat sistemi içerisinde karşılıyorlar" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm artacak

"Kentsel dönüşümün yeterince ivme kazanamamasının nedeni insanların güvensizliklerinden kaynaklanıyor" diyen Yaşar, "Ev sahipleri Dimyat'a pirince giderken ellerindeki bulgurdan olmak istemiyorlar. İnsanlar güvenli evlerde oturmak istiyor ama bu evlerde güvenle oturmak istiyorlar. Bina yıkıldığında yerine konulmazsa korkusu yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırabilecek yegane enstrüman da bina tamamlama sigortasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA