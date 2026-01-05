Haberler

Maduro'nun kaçırılması kriptoyu ateşledi! Bitcoin 3 haftanın zirvesinde
ABD'nin Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasına yönelik operasyonu sonrası artan jeopolitik belirsizlik, kripto paralara talebi artırdı. Bitcoin 93 bin 221 dolar seviyesini test ederek üç haftanın zirvesine yükselirken, Ethereum ve altcoinlerde sınırlı hareket görüldü.

ABD'nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasına yönelik operasyonu, piyasalarda risk algısını yükseltti. Siyasi tansiyonun arttığı ortamda yatırımcıların kripto varlıklara yönelmesiyle Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 2,3'e varan yükselişle 93 bin 221 dolar seviyesini test ederek üç haftanın zirvesine ulaştı.

BITCOIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Günün ilerleyen bölümünde kazançlarının bir kısmını geri veren Bitcoin, yine de pozitif görünümünü korudu. Bitcoin'in yüzde 1,48 artışla 92 bin 580,78 dolar civarında işlem gördüğü belirtildi. Piyasa oyuncuları, jeopolitik risklerdeki artışın Bitcoin'e yönelik talebi desteklediğine dikkat çekiyor.

Bitcoin'deki yükselişe karşın Ethereum ve diğer kripto varlıklarda daha sınırlı hareket izlendi. Ethereum, yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 161 dolar seviyesine çıktı. Altcoin piyasasında ise geniş tabanlı bir ralli yerine, seçici alımların öne çıktığı ifade edildi.

