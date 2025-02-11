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Mackolik İnternet Hizmetleri Hakkında Rekabet Soruşturması Başlatıldı

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Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan sözlü savunma toplantısında, şirketin kanunu ihlal edip etmediği tartışıldı. Şirketin aralarında müşteri sınırlamaları bulunan reklam sözleşmeleriyle rekabeti ihlal ettiğinden şüphe ediliyor.

Rekabet Kurulunca, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda, şirketin, reklam ofisleri ile akdettiği reklam ve hizmet satışı sözleşmeleri kapsamında alıcılarına getirdiği müşteri sınırlamalarıyla kanunu ihlal ettiğini belirtti.

Teşebbüsün, spor müsabakalarına ilişkin skor verileri ile spor bahis bülteni ve forum hizmetlerinin platform üzerinden sunulması pazarlarında faaliyet gösterdiğine dikkati çeken temsilci, şirketin bu pazarlarda hakim durumda olduğunu ifade etti.

Temsilci, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin sanal bahis bayilerine sunulan reklam ve sponsorluk işbirliği paketlerine de işaret ederek, teşebbüsün D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine) ile imzalanacak sözleşmelerdeki koşul ve ayrıcalıkların Nesine'nin rakiplerine sunulmadığına dikkati çekti. Söz konusu eylem ile şirketin hakim durumunu kötüye kullanarak Kanun'un ihlal edildiğini aktaran temsilci, teşebbüse idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Teşebbüs temsilcisi de canlı skor hizmeti veren birçok uygulama olduğunu, hakim durumda olduklarını düşünmediklerini ve rekabete aykırı herhangi bir işlemlerinin bulunmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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