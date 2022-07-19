Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek - Haberler

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Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi
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Macar şirketi Kırgızistan'da küçük hidroelektrik santralleri projelendirecek

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Macaristan A-Hid adlı şirketi ile küçük hidroelektrik santrallerin projelendirilmesine ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Macaristan A-Hid adlı şirketi ile küçük hidroelektrik santrallerin projelendirilmesine ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Macar şirketi "A-Hid" Yönetim Kurulu Başkanı Laszlo Salom ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulundu.

Caparov, küçük hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesi ve inşasının, hükümetin çalışmalarında öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Taraflar, görüşmeler sonuncunda 16 milyon dolar sermeyeli Kırgız-Macar Kalkınma Fonu'ndan kredilendirilecek projeye ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kırgızistan Macaristan Ekonomi Ekonomi Haberler

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