Lüks yatlar Göcek'te görücüye çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde düzenlenen "4. TYBA Yacht Charter Show, D Marin Göcek"te lüks yatlar görücüye cıktı.

Ege ve Akdeniz'de deniz turizmini canlandırmak ve yat turizmini öne çıkarmak hedefiyle Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile özel bir marina işbirliğinde düzenlenen "4. TYBA Yacht Charter Show, D Marin Göcek" başladı. Etkinlikte boyları 20 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 55 lüks tekne görücüye çıktı. Yat Show'un 9 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.

"Türk turizminin tanıtımına katkıda bulunuyoruz"

TYBA Başkanı Güneş Aysun, "Derneğin kurulması ile yat sektöründe birleştirici güç daha da arttı. İlk iki yıl etkinliğimizi Bodrum Yalıkavak'ta yaptık. Amacımız yat turizmini geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Sektörün standartlarını yükseltmek ve sözcüsü olmak. Etkinliğin amacı Türkiye'de turlara çıkan kiralama yapan ticari filomuzu özellikle yabancı acenteler ile yerli acentelere tanıtmak. Etkinlik çerçevesinde şefler ile en iyi mürettebata ödül veriyoruz. Bölgeyi de tanıtmak için etkinliği farklı destinasyonlarda gerçekleştiriyoruz. Bodrum'da başladık, şimdi de Göcek'teyiz. Burayı da çok beğeniyorlar. Etkinliğe her yıl katılanların yanı sıra farklı kişiler de gelebiliyor. Böylece Türkiye turizminin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Her yıl etkinlik daha da büyüyor. 30'dan fazla ülkeden broker ile acente temsilcilerini ağırlıyoruz. Bu bölgemiz için çok önemli" dedi. - MUĞLA