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Lüks 'Cloudbreak' Yat, Fethiye Limanı'na Yakıt İkmal İçin Bağlandı

Lüks 'Cloudbreak' Yat, Fethiye Limanı'na Yakıt İkmal İçin Bağlandı
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Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki 'Cloudbreak' isimli lüks yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt ikmali yapmak üzere limana yanaştı. Yatta 12 misafir ve 22 kişilik mürettebat bulunuyor. Haftalık kirası 750 bin avro olarak belirlenmiş.

"Cloudbreak" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi

Cayman Adaları Misafir Fethiye

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