Lüks Araç Kaçakçılığına Dev Operasyon: 288 Milyon TL Değerinde Araçlara El Konuldu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan operasyonda, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan ve sahte faturalarla değerleri düşük gösterilen 10 lüks araca el konuldu. Toplamda 288 milyon TL değerindeki araçlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

TİCARET Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. 'Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
