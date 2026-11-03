Lufthansa üçüncü çeyrekte 1,4 milyar avro kar açıkladı, 2026 hedefini düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, artan jet yakıtı maliyetlerine rağmen yüksek bilet talebi ve bilet fiyatlarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 1,4 milyar avro düzeltilmiş faaliyet karı açıkladı.

Şirket, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği maliyet artışları nedeniyle 2026 yılı geneli için kar beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirketin düzeltilmiş faaliyet karı, 1,4 milyar avroya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu tutar 1,3 milyar avroydu.

Yaz dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte, sürekli yüksek seyreden bilet fiyatları ve Asya ile Kuzey Amerika rotalarındaki güçlü premium bilet talebi sayesinde şirketin gelirleri yüzde 9,3 artarak 12,2 milyar avroya çıktı.

Maliyet artışı yüksek bilet fiyatlarıyla dengelendi

Lufthansa Grubu Üst Yöneticisi Carsten Spohr, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Sürekli yüksek seyreden talep ortamında artan gelirlerimiz ve sıkı maliyet disiplinimiz sayesinde yaklaşık yarım milyar avroyu bulan yakıt maliyeti artışını fazlasıyla telafi etmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Lufthansa bünyesindeki kargo operasyonlarının karını üçe katlaması ve teknik bakım biriminin sergilediği güçlü performans da çeyrek sonuçlarına olumlu katkı sağladı.

Öte yandan, bünyesinde Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini barındıran grubun ana markası Lufthansa, yüksek işletme giderleri, personel grevleri ve kısa mesafeli hatlardaki karlılık sorunları nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Şirket, bu durumla mücadele etmek için kapasitesini Discover ve City Airlines gibi daha düşük maliyetli iştiraklerine kaydırıyor.

Yıl sonu kar hedefi düşürüldü

Yaz aylarındaki iyimser tabloya rağmen şirket, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın yakıt fiyatlarını artırması nedeniyle son 3 ayda ikinci kez yıl sonu tahminlerini düşürmek zorunda kaldı. Lufthansa, daha önce 1,7 ila 2,2 milyar avro olarak öngördüğü 2026 mali yılı düzeltilmiş faaliyet karı beklentisini 1,7 ila 2 milyar avro seviyesine çekti. Şirket, geçen yılı 1,96 milyar avro karla kapatmıştı.

Grubun yıllık toplam yakıt faturasının, önceki tahminleri aşarak geçen yıla kıyasla yaklaşık 2 milyar avro artışla 9,3 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Şirket, 2026 yılının tamamında elde edilecek karın yakıt maliyetleri ve talebin yanı sıra özellikle son çeyrekteki kargo taşımacılığı performansına bağlı olacağını belirtti.

Kaynak: AA